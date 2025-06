Gaza sofre ataque israelense e 58 pessoas são mortas

Enquanto autoridades israelenses devem chegar a Washington para uma nova tentativa de cessar-fogo do governo dos Estados Unidos, um novo ataque feito por Israel matou 58 pessoas em Gaza nesta segunda-feira (30), um dia após o presidente Donald Trump pedir o fim da guerra de 20 meses.

O exército israelense emitiu ordens de evacuação na segunda-feira para moradores de grandes distritos no norte da Faixa de Gaza, forçando uma nova onda de deslocamentos. "As explosões não paravam; bombardeavam escolas e casas. Pareciam terremotos", disse Salah, de 60 anos, pai de cinco filhos, da Cidade de Gaza. "Nos noticiários, ouvimos que um cessar-fogo está próximo, no chão, vemos mortes e ouvimos explosões."

Tanques israelenses avançaram para as áreas orientais do subúrbio de Zeitoun, na Cidade de Gaza, e bombardearam diversas áreas no norte, enquanto aeronaves bombardearam pelo menos quatro escolas após ordenarem que centenas de famílias abrigadas lá dentro saíssem, disseram moradores.



Segundo autoridades de saúde, das 58 pessoas mortas, 10 foram em Zeitoun e pelo menos 13 mortos a sudoeste da Cidade de Gaza. Médicos disseram que a maioria das 13 pessoas foi atingida por tiros, mas moradores também relataram um ataque aéreo.



Vinte pessoas, incluindo mulheres, crianças e um jornalista local, foram mortas em um ataque aéreo israelense a um café à beira-mar na Cidade de Gaza, segundo médicos. O Sindicato dos Jornalistas Palestinos afirmou que mais de 220 jornalistas foram mortos em Gaza desde o início da guerra, em outubro de 2023.



Um confidente do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu era esperado na Casa Branca para conversas sobre um cessar-fogo em Gaza, o Irã e possíveis acordos diplomáticos regionais mais amplos. Um representante do Hamas afirmou que o progresso depende de Israel mudar de posição e concordar em encerrar a guerra e se retirar de Gaza. Israel afirma que só poderá encerrar a guerra quando o Hamas for desarmado e desmantelado. O Hamas se recusa a depor as armas.







