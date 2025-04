George Santos, ex-deputado dos EUA, é condenado a 7 anos de prisão

George Santos, filho de brasileiros e ex-deputado dos Estados Unidos, foi condenado a sete anos de prisão nesta sexta-feira (25) pelos crimes de fraude eletrônica federal e falsidade ideológica.

Santos, conhecido por seu posicionamento conservacionista, se viu no centro de controvérsia após ser descoberto que ele mentiu sobre sua história de vida e cometeu fraude contra doadores de campanha.

Ele serviu no Congresso por pouco mais de um ano, antes de ser expulso por seus colegas da Câmara em 2023. Em agosto de 2024, ele se declarou culpado por fraude eletrônica federal e falsidade ideológica.

O político admitiu que enganou doadores e roubou a identidade de uma dezena de pessoas, incluindo membros de sua própria família, para financiar sua campanha. Em um acordo judicial, Santos concordou em pagar cerca de US$ 580 mil em multas, além de cumprir pena de prisão.

Em uma mensagem de texto, feita na quinta-feira (24), o republicano afirmou que está “tão bem quanto qualquer ser humano poderia estar, dadas as circunstâncias”, e que está “pronto para encarar as consequências”.

Os promotores pediram sete anos de prisão para George, afirmando, em documentos judiciais recentes, que ele “continua sem arrependimento” e não demonstrou remorso genuíno, apesar do que afirma. Eles citam publicações feitas por Santos nas redes sociais, onde se apresenta como vítima de abuso por parte da promotoria.

Em cara enviada ao tribunal nesta semana, o ex-deputado afirmou que está “profundamente arrependido” por seus crimes, mas afirmou que a pena proposta é severa demais. Os advogados do republicano pedem uma pena de dois anos de prisão, que é a mínima obrigatória para o crime de roubo de identidade qualificado.

