Geórgia vai recontar manualmente os 5 milhões de votos no Estado

Sarah Chaves com informações do R7 e Valor

O secretário de Estado da Georgia, Brad Raffensperger anunciou na quarta-feira (11) que o estado irá recontar manualmente os 5 milhões de votos da eleição do dia 3 de novembro.

De acordo com o portal CNN, a auditoria da eleição anunciada em uma coletiva de imprensa, irá recontar a mão os milhões de votos de cada condado."Com a margem sendo tão estreita, será necessária uma recontagem manual completa em cada condado", disse o secretário de Estado Brad Raffensperger, um republicano, em entrevista coletiva em Atlanta. "Isso ajudará a aumentar a confiança", afirmou Raffensperger.

A contagem de votos na Geórgia mostrou Biden à frente de Trump por apenas 14.101 votos em cerca de 5 milhões em todo o estado, e com a margem tão pequena, uma recontagem é necessária, disse o secretário de Estado da Geórgia, Brad Raffensperger, em entrevista coletiva.

Raffensperger disse que espera começar a recontagem antes do fim da semana. Até agora, 97 dos 159 condados da Geórgia já certificaram seus resultados, mas todas as certificações do condado ainda são exigidas até sexta-feira, disse ele.

Raffensperger disse que assim que os resultados forem certificados em 20 de novembro, um candidato dentro da margem de 0,5% ainda poderá solicitar uma “recontagem”, mas que seria uma “recontagem digitalizada” feita por máquinas. “Você realmente tem que fazer uma recontagem manual completa de tudo porque a margem é muito próxima”, disse Raffensperger. “Queremos começar antes do fim da semana.”

