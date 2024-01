Globo de Ouro: "Oppenheimer" e "Succession" foram os grandes vencedores da noite

A edição do Globo de Ouro de 2024 teve dois protagonistas na noite de ontem (7), o longa "Oppenheimer", dirigido por Christopher Nolan e a série "Succession".

A cinebiografia do criador da bomba atômica foi ganhadora de cinco prêmios, entre eles o de melhor filme de drama, direção para Christopher Nolan e ator para Cillian Murphy.

Já a última temporada de "Succession" levou em quatro categorias, como melhor série de drama, ator para Kieran Culkin, atriz para Sarah Snook e ator coadjuvante para Matthew Macfadyen.

Indicado a nove categoria, "Barbie", ficou com o prêmio inédito de realização cinematográfica e em bilheteria, uma categoria que leva em conta popularidade da produção, e com a canção original "What was I made for", de Billie Eilish e Finneas O'Connell.

Confira a lista de ganhadores:

Nas categorias de filmes:

Melhor Filme de Drama: Oppenheimer

Melhor Filme Musical ou de Comédia: Pobres Criaturas

Melhor Atriz de Drama: Lily Gladstone, por Assassinos da Lua das Flores

Melhor Ator de Drama: Cillian Murphy, por Oppenheimer

Melhor Atriz em Comédia ou Musical: Emma Stone, por Pobres Criaturas

Melhor Ator em Musical ou Comédia: Paul Giamatti, por Os Excluídos

Melhor Atriz Coadjuvante: Da'Vine Joy Randolph, por Os Excluídos

Melhor Ator Coadjuvante: Robert Downey Jr., por Oppenheimer

Melhor Filme Estrangeiro: Anatomia de uma Queda

Melhor Animação: O Menino e a Garça

Melhor Diretor: Christopher Nolan, por Oppenheimer

Melhor Roteiro: Justine Triet e Arthur Harari, por Anatomia de uma Queda

Maior Bilheteria: Barbie

Melhor Trilha Sonora Original: Ludwig Goransson, por Oppenheimer

Melhor Canção Original: Billie Eilish O'Connell e Finneas O'Connell, autores de What Was I Made For?, de Barbie

Nas categorias de televisão:

Melhor Série Dramática de TV: Succession

Melhor Minissérie ou Filme para Televisão: Treta

Melhor Série de TV de Musical ou Comédia: O Urso

Melhor Ator em Série Dramática de TV: Kieran Culkin, por Succession

Melhor Atriz de TV em Série Dramática: Sarah Snook, por Succession

Melhor Atriz de Comédia ou Musical para TV: Ayo Edebiri, por O Urso

Melhor Ator em Comédia ou Musical para TV: Jeremy Allen White, por O Urso

Melhor Atriz em Série Limitada ou Filme para TV: Ali Wong, por Treta

Melhor Ator em Série Limitada ou Filme para TV: Steven Yeun, por Treta

Melhor Atriz Coadjuvante de TV: Elizabeth Debicki, por The Crown

Melhor Ator Coadjuvante de TV: Matthew MacFadyen, por Succession

Melhor Performance de Comédia Stand-up na TV: Ricky Gervais, por Ricky Gervais: Armageddon

