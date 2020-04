Globo transmite o Festival One World: Together At

Flávio Veras, com informações do G1

O festival One World: Together At Home será exibido na Globo, Globoplay e Multishow neste sábado (18), a partir das 14h. Todos os músicos cantam em suas casas. O evento foi criado pela ONG Global Citizen em parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS), e com curadoria de Lady Gaga.

Além de Lady Gaga, o vento contará com nomes como: Paul McCartney, Elton John , Billie Eilish e Finneas, Lizzo, Stevie Wonder, John Legend, Chris Martin (Coldplay), Eddie Vedder, Kacey Musgraves, J Balvin, Keith Urban, Alanis Morissette, Lang Lang e Andrea Bocelli, Billie Joe Armstrong (Green Day), Burna Boy e Maluma.

Também vão participar especialistas em saúde, comediantes e personalidades internacionais. A transmissão internacional terá apresentação de Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel e Stephen Colbert. No Brasil, a exibição será comandada por Tiago Leifert.

A transmissão começará no Multishow (na TV e em seu canal Música Multishow no Youtube) e também no Globoplay (com sinal aberto no Brasil e nos EUA), que exibirão o pré-show, ao vivo, a partir das 14h.

A TV Globo exibirá o show completo de duas horas logo após o 'Altas Horas'. Assim, quem não conseguir acompanhar pela TV por assinatura e pelo digital, terá mais uma oportunidade de rever os shows e as emoções desse encontro da música mundial.

Line-up completo

O evento contará com grandes nomes da música, comediantes, profissionais da saúde e lideranças globais. Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong, Burna Boy, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John, FINNEAS, Idris e Sabrina Elba, J Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban e Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan e Stevie Wonder estão confirmados.

