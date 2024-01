Gol pede recuperação judicial nos EUA

A companhia aérea Gol entrou com um pedido de recuperação financeira nos Estados Unidos nesta quinta-feira (25), que também abrange suas subsidiárias. Dados de setembro do ano passado apontam para uma dívida de R$ 20,23 bilhões.

No pedido, a empresa alega que o processo de recuperação judicial, firmado sob o Chapter 11 nos EUA, servirá para elas reestruturar suas "obrigações financeiras de curto prazo e fortalecer sua estrutura de capital para ter sustentabilidade no longo prazo".

Apesar da recuperação judicial, a companhia aérea afirmou que seus clientes continuarão a voar pela Gol e acumulando milhas pelo programa Smiles. "A Gol planeja honrar todas as obrigações com Clientes, incluindo reembolsos de passagens, cupons de viagem e pagamentos ou crédito associados a reclamações de bagagem ou serviços, em conformidade com políticas da empresa em vigor", afirmou.

Em nota, a empresa também afirmou que esse processo “atende aos melhores interesses de seus stakeholders, incluindo colaboradores e clientes, que continuarão a contar com a oferta de voos acessíveis e seguros, além do melhor serviço”.

