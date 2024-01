Gol pode entrar com recuperação judicial nos EUA

A companhia aérea Gol está cogitando pedir, em no máximo um mês, recuperação judicial nos Estados Unidos. Para a empresa, solicitar a recuperação judicial em território estadunidense seria bem mais vantajoso que fazer o mesmo no Brasil.

A empresa usará das próximas duas semanas para criar um plano de reestruturação de suas dívidas, que segundo agências de risco, já chega em R$ 20 bilhões, com R$ 3 bilhões desse total vencendo em curto prazo, ou seja, em até 12 meses.

A empresa afirma que não tem caixa o suficiente para honrar esses compromissos. Segundo a empresa, seus problemas não são operacionais, e sim resultados dela não ter garantias suficientes para trocar toda essa dívida vincenda.

A alta taxa de juros e o dólar são alguns dos motivos que fizeram a dívida da empresa aumentar e chegar perto dos valores atuais.

