Governo precisará de autorização tripla para retirar brasileiros de Gaza

Com brasileiros pedindo assistência para deixar a Faixa de Gaza, o Itamaraty está trabalhando na retirada, porém, a tarefa é um pouco mais complexa que em outras situações, já que é necessária a negociação com três países diferentes.

A logística para a repatriação já foi desenhada pelo Ministério das Relações Exteriores, e prevê o uso de ônibus que levará o grupo do norte da Faixa de Gaza até o ponto de passagem em Rafah, na fronteira com o Egito, que seguirá até Cairo.

A operação, apesar de já estar com a logística planejada, precisa do aval das autoridades do Egito, Israel e Palestina.

“Operacionalmente tem que estar todo mundo na mesma página, para não haver riscos desnecessários”, disse fonte do Itamaraty ao portal Metrópoles.

