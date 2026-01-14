Brasil entra em lista de países com emissão de vistos congelada pelos EUA

Brasil integra a lista de 75 países que tiveram a emissão de vistos congelada pelos Estados Unidos, segundo reportagem da rede norte-americana Fox News, publicada nesta quarta-feira (14).

De acordo com a emissora, a decisão partiu do Departamento de Estado dos Estados Unidos e prevê a suspensão temporária da concessão de vistos a partir de 21 de janeiro, sem prazo definido para retomada. Até o momento, o governo norte-americano não se manifestou oficialmente sobre a medida.

Ainda conforme a Fox News, o congelamento tem como objetivo permitir uma reavaliação dos critérios atualmente adotados para a concessão de vistos a estrangeiros, incluindo autorizações para turismo, estudo e trabalho. Não foram divulgados detalhes sobre quais categorias de visto serão diretamente afetadas.

Além do Brasil, a lista inclui outros 74 países, entre eles Irã, Rússia, Afeganistão, Iraque e Tailândia. A reportagem não informa se haverá exceções ou se a suspensão poderá ser flexibilizada após a conclusão da análise conduzida pelas autoridades norte-americanas.

