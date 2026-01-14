Menu
Menu Busca quarta, 14 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Camp Crescimento Cidades Jan26
Internacional

Brasil entra em lista de países com emissão de vistos congelada pelos EUA

Suspensão atinge 75 nações e começa a valer a partir de 21 de janeiro

14 janeiro 2026 - 12h35Sarah Chaves, com G1
Foto: ReproduçãoFoto: Reprodução  

Brasil integra a lista de 75 países que tiveram a emissão de vistos congelada pelos Estados Unidos, segundo reportagem da rede norte-americana Fox News, publicada nesta quarta-feira (14).

De acordo com a emissora, a decisão partiu do Departamento de Estado dos Estados Unidos e prevê a suspensão temporária da concessão de vistos a partir de 21 de janeiro, sem prazo definido para retomada. Até o momento, o governo norte-americano não se manifestou oficialmente sobre a medida.

Ainda conforme a Fox News, o congelamento tem como objetivo permitir uma reavaliação dos critérios atualmente adotados para a concessão de vistos a estrangeiros, incluindo autorizações para turismo, estudo e trabalho. Não foram divulgados detalhes sobre quais categorias de visto serão diretamente afetadas.

Além do Brasil, a lista inclui outros 74 países, entre eles Irã, Rússia, Afeganistão, Iraque e Tailândia. A reportagem não informa se haverá exceções ou se a suspensão poderá ser flexibilizada após a conclusão da análise conduzida pelas autoridades norte-americanas.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Presidente Lula e a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodriguez
Internacional
Brasil retribui ajuda da Venezuela na pandemia com envio de medicamentos
Claudia Sheinbaum, presidente do México
Internacional
Presidente do México descarta invasão dos Estados Unidos
Sistema do TJMS -
Transparência
Mato Grosso do Sul registra avanço no Judiciário com 512 mil processos julgados
Ricardo Stuckert/PR e REUTERS/Kevin Lamarque - Proibido Reproduçã
Internacional
Presidente de Cuba reage a Trump e diz que país não será intimidado
Foto: Reuters/Wana News
Internacional
Protestos no Irã deixam mais de 500 mortos e elevam tensão com os EUA
Putin e Trump durante cúpula no Alasca
Internacional
Trump afasta operação contra Putin e defende pressão política dos EUA
O secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin
Internacional
Vaticano tentou negociar asilo para Maduro na Rússia, diz jornal
O Orechnik atinge velocidades de até 11 vezes a do som, cerca de 13,5 mil km/h, e sai da atmosfera, o que dificulta sua detecção e interceptação
Internacional
Putin lança míssil balístico de uso nuclear em ofensiva contra a Ucrânia
Lula e Macron se encontraram em Assembleia Geral
Internacional
Macron diz que vai votar contra acordo entre União Europeia e Mercosul
Donald Trump, presidente dos Estados Unidos
Internacional
Senado dos EUA aprova resolução para barrar Trump contra Venezuela

Mais Lidas

Deputado Antônio Braga
Geral
Morre o ex-deputado estadual, Antônio Braga, aos 87 anos
Foto: PMCG
Cidade
Funesp abre processo seletivo com salários de até R$ 6 mil em Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 12/1/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 12/1/2026
Família morreu em grave acidente
Trânsito
Servidora do TJMS, marido e filho morrem em grave acidente em rodovia de SP