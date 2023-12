Grupo com 48 brasileiros de familiares deve chegar no Brasil nesta segunda-feira

O grupo formado por 48 brasileiros repatriados e seus familiares deixou Cairo, capital do Egito, neste domingo (10) no avião KC-30, da FAB (Força Aérea Brasileira), e deve chegar no Brasil na madrugada desta segunda-feira (11).

O grupo recebeu autorização, no sábado, para cruzar a fronteira de Rafah, em direção ao Egito, onde foram recepcionados por diplomatas brasileiros.

Apesar da liberação, o Itamaraty informou que outras 24 pessoas que estavam na lista enviada pelo Brasil não tiveram autorização para cruzar a fronteira dos dois países.

