Grupo de 30 repatriados deixa o Cairo e segue para o Brasil

Internacional Avião com 48 repatriados de Gaza chega ao Brasil

A aeronave que fará a repatriação partiu da Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, e carregava seis toneladas de purificadores e kits voltaicos para ajuda humanitária à Gaza.

A previsão é que o grupo, formado por 14 crianças, 11 mulheres e cinco homens, chegue ao Brasil na Base Aérea de Brasília às 7h30 deste sábado (23). Dois homens que faziam parte do grupo resolveram não embarcar por questões médicas.

O grupo formado por 30 brasileiros e palestinos que receberam autorização para deixar a Faixa de Gaza embarcou, nesta sexta-feira (22), no avião da Força Aérea Brasileira (FAB) que está em Cairo, no Egito.

