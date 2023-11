Grupo de brasileiros deve deixar Gaza nesta quinta-feira

Os brasileiros presos na Faixa de Gaza receberam a notícia, por meio da diplomacia do Brasil, que os responsáveis pela evacuação de civis da região devem realizar a retirada do grupo pela fronteira com o Egito ainda nesta quinta-feira (9).

Segundo a Agência Brasil, apesar do recebimento da mensagem, nem o Itamaraty, nem o Escritório da Representação do Brasil em Ramala, na Cisjordânia ocupada, confirmou a informação.

A previsão inicial era que os 34 brasileiros que estão presos no sul da Faixa de Gaza deixassem até esta quarta-feira (8) a região, rumo ao Egito, porém, eles ficaram de fora da lista de estrangeiros autorizados a deixarem a região.

