Guerra Israel-Hamas aciona reunião de emergência do Conselho da ONU

Acontece em Nova York nesta segunda-feira (30), a reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU). O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira estará presente na solenidade que irá tratar da guerra entre Israel e o Hamas às 15h (horário local, 16h no Brasil).

Será mais uma tentativa de definir medidas para garantir o acesso da população de Gaza à assistência humanitária e proteger os civis. O Brasil preside o Conselho de Segurança das Nações Unidas até esta terça-feira (31).

Desde a primeira reunião do Conselho de Segurança para debater o avanço da guerra, pelos menos quatro propostas de resoluções foram vetadas pelos países que fazem parte do órgão das Nações Unidas. Foram duas propostas da Rússia, uma do Brasil e outra dos Estados Unidos.

O Conselho de Segurança da ONU é o responsável por zelar pela paz internacional. Ele tem cinco membros permanentes: China, França, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos. Fazem parte do conselho rotativo Albânia, Brasil, Equador, Gabão, Gana, Japão, Malta, Moçambique, Suíça e Emirados Árabes.



Reunião acontece num momento em que os militares de Israel dizem estar expandindo sua ofensiva terrestre em Gaza. Depois de mais uma noite de bombardeios intensos, as Forças de Defesa de Israel (IDF) disseram nesta segunda-feira que atingiram 600 alvos do Hamas nas últimas 24 horas, contra 450 no dia anterior.

O Ministério da Saúde em Gaza, administrado pelo Hamas, diz que mais de 8.000 pessoas foram mortas desde o início do bombardeio de Israel.



