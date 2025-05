Guiana afirma que sofreu três ataques vindos da Venezuela em período de 24h

A Força de Defesa da Guiana (GDF) afirmou, nesta quinta-feira (15), que sofreu ao menos três ataques sucessivos contras suas tropas na região de Essequibo, com as agressões partindo do lado venezuelano da fronteira entre os dois países.

Segundo o comunicado militar, pelo menos três agressões teriam acontecido em um período de 24h, com os alvos dos ataques sendo soldados da Guiana que faziam patrulhas no rio Cuyuni, entre as regiões de Eteringbang e Makapa.

Os ataques teriam sido feitos por homens armados, vestidos de civis, estacionados no território da Venezuela.

Apesar do ataque, nenhum soldado guianense saiu ferido.

A região de Essequibo é alvo de tensão política entre a Venezuela e Guiana, com Nicolás Maduro afirmando que o território pertence ao seu país, chegando a promulgar, em 2024, uma lei para anexar a região.

