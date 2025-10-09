Menu
Internacional

Hamas anuncia fim da guerra com Israel e início de cessar-fogo permanente

Trump diz que reféns podem ser libertados na próxima semana

09 outubro 2025 - 18h42Carla Andréa, com CNN
Hamas ataca IsraelHamas ataca Israel   (Reprodução)

O chefe do Hamas exilado da Faixa de Gaza, Khalil al-Hayya, anunciou nesta quinta-feira (9) o fim da guerra com Israel e o início de um cessar-fogo permanente.

A declaração foi feita em discurso televisionado, no qual o líder afirmou que o grupo recebeu garantias dos Estados Unidos, mediadores árabes e da Turquia de que o conflito chegou ao fim.

“Hoje, anunciamos que chegamos a um acordo para pôr fim à guerra e à agressão contra nosso povo e iniciar a implementação de um cessar-fogo permanente, a retirada das forças de ocupação e a entrada de ajuda humanitária”, declarou al-Hayya.

Segundo ele, o acordo inclui também a abertura da passagem de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, em ambas as direções. O ponto, que faz fronteira com o Egito, é estratégico para o envio de suprimentos e deslocamento de civis.

O líder do Hamas informou ainda que 250 palestinos condenados à prisão perpétua serão libertados, além de 1.700 prisioneiros de Gaza detidos após 7 de outubro de 2023, data marcada pelo início do conflito.

Em nota, as Brigadas Al-Qassam, braço armado do Hamas, reforçaram as declarações de al-Hayya e afirmaram que o grupo tratou o plano apresentado pelos Estados Unidos “com grande responsabilidade”.

“Enviamos uma resposta que atende aos interesses e direitos do nosso povo e inclui nossa visão para acabar com a guerra”, destacou o comunicado.

O líder acrescentou que o povo de Gaza “travou uma guerra como nenhuma outra que o mundo já viu, enfrentando a tirania do inimigo, a brutalidade de seu exército e seus massacres”.

Em Washington, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que reféns do Hamas poderão ser libertados na próxima semana, entre segunda (13) e terça-feira (14). O republicano afirmou ainda que pretende viajar ao Oriente Médio para celebrar o acordo de paz.

“Acho que será uma paz duradoura, espero que seja uma paz eterna. Paz no Oriente Médio”, afirmou Trump durante uma reunião de gabinete na Casa Branca.

