Hamas liberta mais três reféns israelenses

O Hamas libertou, neste sábado (8), mais três reféns israelenses que estavam presos na Faixa de Gaza desde o primeiro ataque do grupo terrorista a Israel em 7 de outubro de 2023, conforme estabelece o acordo de cessar-fogo. As informações são da CNN Brasil.

Foram liberados Ohad Ben Ami e Eli Sharabi - feitos de reféns durante o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 - e Or Levy - sequestrado durante o festival de música Nova.

Segundo o escritório de mídia do grupo terrorista, a expectativa é que Israel liberte 183 presos palestinos, incluindo 18 que cumprem penas perpétuas, 54 cumprindo penas longas e 111 detidos em Gaza durante a guerra.

Eles foram levados em três veículos da Cruz Vermelha, que entregou os reféns para as Forças de Defesa de Israel (IDF) em Gaza, que os transferiram de volta para Israel, onde passarão por avaliação médica.

