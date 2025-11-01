Hamas pede ajuda para recuperar corpos de reféns israelenses

O braço armado do Hamas, as Brigadas Qassam, fez um pedido, neste sábado (1º), aos mediadores do cessar-fogo com Israel e ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Eles querem equipamentos e pessoal para trabalhar na recuperação dos corpos israelenses na Faixa de Gaza.

A entrega dos corpos israelenses ocorre na primeira fase do cessar-fogo entre Israel e o Hamas, na Faixa de Gaza.

Em um comunicado, o Hamas afirmou estar de “prontidão para trabalhar na recuperação dos corpos de prisioneiros inimigos dentro da Linha Verde, simultaneamente e em todos os locais, como parte do encerramento deste processo”.

Nas últimas semanas, o grupo radical admitiu ter dificuldades para recuperar os corpos, que se encontram sob os escombros dos edifícios destruídos em Gaza.

Israel, por sua vez, acusou o Hamas de simular a recuperação dos corpos. Segundo o Ministério das Relações Exteriores de Israel, o grupo sabe onde estão os reféns restantes, mas estaria reenterrando os corpos para encenar uma suposta descoberta.

O pedido ocorre em meio à pressão israelense. Na semana passada, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ordenou que o exército realizasse ataques “imediatamente” na Faixa de Gaza, resultando na morte de 104 pessoas. Apesar dos ataques, o cessar-fogo entre as partes ainda se mantém.

Até o momento, 17 restos mortais foram entregues dos 28 reféns israelenses falecidos.

Corpos de reféns

Os três corpos não identificados vindos de Gaza, entregues na noite de sexta-feira (31/10) a Israel por meio da Cruz Vermelha não são de reféns sequestrados em 7 de outubro de 2023 pelo Hamas, informou um porta-voz do exército israelense.

Uma fonte militar indicou, no momento da entrega dos corpos, que não acreditava se tratar de reféns.

