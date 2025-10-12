Menu
Helicóptero cai em área turística dos EUA e deixa cinco feridos

Aeronave atingiu estrutura próxima ao Hotel Hyatt

12 outubro 2025 - 15h51Carla Andréa

Um helicóptero caiu na tarde deste sábado (11) em uma área movimentada de Huntington Beach, no sul da Califórnia, deixando cinco pessoas feridas, segundo informações do Corpo de Bombeiros local.

A aeronave caiu sobre uma estrutura localizada atrás de uma fileira de palmeiras, nas proximidades do Hotel Hyatt.

Imagens registradas por testemunhas mostram os destroços do helicóptero próximos a uma passarela suspensa com os dizeres "Huntington Beach Club".

A localização foi confirmada pela agência Reuters, que verificou os edifícios e elementos visuais presentes no vídeo com base em imagens de arquivo.

A data da filmagem também foi autenticada por meio dos metadados do arquivo original.

De acordo com as autoridades, duas das vítimas estavam a bordo do helicóptero e outras três se encontravam na rua no momento do acidente.

Todas foram hospitalizadas, mas até o momento não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

