Hipermercado pega fogo e deixa 69 mortos a leste do Iraque

Pelo menos 69 pessoas morreram e 11 estão desaparecidas após um incêndio atingir o hipermercado "Corniche Hypermarket" na madrugada desta quinta-feira (17), em horário local, na cidade de al-Kut, no leste do Iraque.

A causa do incêndio não foi imediatamente confirmada, mas o governador da província disse que os resultados iniciais de uma investigação seriam anunciados dentro de 48 horas, informou a agência de notícias estadual INA.

"Entramos com ações judiciais contra o proprietário do prédio e do shopping", disse o governador, citado pelo INA.



"Temos mais corpos que ainda não foram recuperados sob os escombros do incêndio", disse o funcionário da cidade, Ali al-Mayahi, à Reuters.

Equipes de resgate e forças de segurança apagaram o fogo com jatos de água dos bombeiros. Várias pessoas foram vistas saindo do telhado com a ajuda de equipes de resgate.



