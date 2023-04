Hipopótamo de Pablo Escobar morre após ser atropelado na Colômbia

Um hipopótamo, originário da fazenda do narcotraficante Pablo Escobar, morreu após ser atropelado na noite de terça-feira (11) na estrada que liga Medellín a Bogotá, na Colômbia.

O acidente foi registrado por um motorista que passava pelo local. O corpo de Bombeiros colombiano afirmou que o animal de mais de uma tonelada foi deixado caído na estrada, que fica próxima a uma fazenda que pertencia ao criminoso, onde em 1980 ele traficou os animais e começou um pequeno criadouro.

Segundo o portal El Periódico, a comandante dos bombeiros do município de Puerto Triunfo, María Magdalena Pérez, afirmou que apesar do veículo envolvido no acidente ter ficado com a frente destruída, o motorista passa bem e não teve nenhum ferimento grave.

Atualmente, os hipopótamos trazidos por Pablo Escobar são considerados uma espécie invasora, e apresentam risco para a fauna e flora local.

Confira o vídeo do acidente:

