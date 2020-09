Homem arranca e come as próprias orelhas dentro da prisão

Em uma prisão na Espanha, guardas levaram um susto ao se depararem com um prisioneiro desmaiado em uma cela, segundo o jornal Daily Star. O homem estava com as próprias orelhas arrancadas e banhado em sangue.

Acontece que os seguranças não acharam as orelhas do homem. As autoridades afirmaram, em comunicado, que o prisioneiro de 30 anos, cuja identidade não foi revelada, pode ter comido a própria carne ou jogado as orelhas dentro do vaso. Ele usou uma faca improvisada para cometer o ato.

O homem foi levado para o Hospital Universitário de Badajoz e está recebendo tratamento psicológico. A motivação da automutilação ainda é um mistério.

O sindicato penitenciário da Espanha declarou que o episódio mostra a real situação de pessoas que deveriam estar em unidades psiquiátricas e não em prisões.

