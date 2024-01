Homem bêbado morde aeromoça e avião é obrigado a retornar à aeroporto no Japão

Um avião da empresa All Nippon Airways precisou retornar ao Aeroporto Internacional de Tóquio, no Japão, após um passageiro estadunidense, de 55 anos, morder uma aeromoça durante um voo que tinha como destino os Estados Unidos. O caso aconteceu nessa terça-feira (16).

À agência de notícias AFP, um porta-voz da empresa disse que o homem estava “muito bêbado”, e que a mordida ocasionou um ferimento à comissária de bordo. Após ser detido, o agressor afirmou à polícia local que havia tomado um remédio para dormir, e que “não se lembra” da agressão.

O caso gerou repercussão nas redes sociais, com muitos usuários lamentando os ocorridos deste ano na aviação japonesa. Vários relembraram o acidente no início do ano, quando cinco pessoas morreram após um avião da Guarda Costeira do Japão se chocar contra um avião comercial da Japan Airlanes, no aeroporto internacional de Haneda, em Tóquio.

