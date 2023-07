Homem coloca alargador na ponta do nariz e deixa cartilagem exposta

Um norte-americano de 32 anos, identificado pelo apelido Odin, acabou virando assunto na internet mundial após mostrar, em suas redes sociais, o seu mais recente procedimento cosmético: a remoção da ponta do nariz, deixando a cartilagem exposta por meio de um alargador.

Morador do estado da Califórnia, nos Estados Unidos, Odin atingiu um diâmetro de 19 milímetros no orifício na ponta de seu nariz, e atualmente usa uma peça que permite que a cartilagem seja vista.

No total, o norte-americano já gastou mais de US$ 8 mil, equivalente a R$ 38,4 mil na cotação atual, com transformações corporais ao longo dos últimos 11 anos de sua vida.

“Eu também tenho marcas de escarificação no meu peito, pulso e rosto. Eu até tatuei o meu próprio peito, olhos, gengivas e também tatuei o meu rosto. Acho que o meu corpo é um recipiente para a arte. Mudar a forma como sou visto faz parte dessa prática”, explicou o estadunidense ao jornal britânico Daily Star.

Apesar de gostar da arte em seu corpo, Odin relevou, à agência de notícias Jam Press, que é alvo de constante assédio nas ruas, principalmente após retirar os mamilos e alargar a ponta do nariz. “As pessoas adoram odiar tudo o que é diferente”, comentou.

