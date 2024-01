Homem dispara pistola de pregos no olho e acaba com projétil alojado no cérebro

Pedro Molina, com informações do Metrópoles

Um trabalhador da construção civil, de 30 anos, sofreu um grave acidente com uma pistola de pregos na Malásia, após disparar acidentalmente uma pistola de pregos contra o seu olho esquerdo, e acabar com o projétil alojado no cérebro.

O caso aconteceu em 2022, mas só foi divulgado no início desta semana na revista científica Cereus.

A publicação detalha que o homem, que não estava usando óculos de proteção no momento do acidente, utilizada a ferramenta quando ela emperrou, e no momento em que olhou para o cano da arma de pregos, o disparo ocorreu sem querer.

Ele foi levado imediatamente para um hospital, onde foi atendimento por oftalmologistas e neurologistas e exames foram realizados.

Um raio-x mostrou que o prego, de três centímetros de comprimento, havia se alojado no cérebro do trabalhar e dilacerado parte de seu crânio com a força do impacto. Apesar dos ferimentos, ele apresentava bons sinais vitais.

Ele passou por uma cirurgia de emergência para remoção do prego e da parte do tecido cerebral que mais foi afetado pelo acidente. Os médicos também costuraram seu olho, porém, ele acabou perdendo a visão do olho esquerdo.

Ele ficou três dias em observação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital antes de receber alta. Os médicos não sabem como foi a recuperação do paciente, já que apesar da gravidade do acidente, ele não retornou para as consultas.

“O uso de equipamentos de proteção individual adequados ao trabalho é essencial, especialmente para funcionários da construção civil. É preciso que os trabalhadores sejam capacitados e incentivados a usar corretamente os EPIs”, concluiu o estudo, apontado para a importância do uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

