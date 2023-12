Homem é preso após "guardar" corpo da mãe em lata de lixo por dois anos nos EUA

Rogelio Bernal, de 53 anos, foi preso pelo Departamento de Polícia de San Antonio, cidade do Texas, nos Estados Unidos, após funcionários de um depósito encontrarem os restos mortais de sua mãe dentro de uma lata de lixo em uma unidade alugada por ele.

Segundo o portal de notícias KSAT, a polícia foi acionada após funcionários do local encontraram o corpo dentro de uma lata de lixo que estava na unidade. O administrador do local apontou para Bernal como o responsável pela unidade.

Em depoimento à polícia, o homem confirmou que o corpo era de sua mãe, e contou que ela havia morrido em 31 de outubro de 2022, após ela tropeçar e cair no chuveiro. A mulher não morreu na hora, e ainda estava respirando após o incidente, mas Rogelio optou por não ligar para a emergência, já que tinha crimes em aberto no seu nome.

Assim que a mulher morreu, ele escondeu o cadáver dela em um armário no apartamento, utilizando soda cáustica e produtos de limpeza para disfarçar o cheiro do corpo entrando em decomposição.

Apesar de suas tentativas, ele foi expulso do apartamento em outubro de 2022, após o locador notar o aumento de moscas na unidade. Logo após o despejo, ele alugou um depósito e moveu o corpo da mãe para lá, escondido em uma lata de lixo.

Ele foi detido pelos crimes de alteração, destruição e ocultação de cadáver, e segue preso na cadeia do Condado de Bexar, em San Antonio.

