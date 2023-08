Homem é preso tentando contrabandear 68 iPhones colados em seu corpo

Um contrabandista, que não teve a identidade revelada, foi preso em 31 de julho por autoridades aduaneiras da China. O que chama atenção, no entanto, foi a maneira como o homem carregava a mercadoria e a quantidade de produtos: 68 iPhones colados em seu corpo.

Segundo o portal CnBeta, o homem foi interceptado pelos agentes ao tentar ingressar na "Fila de Não Declaração", destinada às pessoas que não estão carregando nenhum item ou valor que precise ser declarado às autoridades alfandegárias, sem a cobrança de impostos e taxas.

As suspeitas começaram devido a atitude suspeita do homem, além da maneira pouco convencional de caminhar, o que resultou em uma revista minuciosa.

Durante a revista, as autoridades foram pegas de surpresa ao descobrirem que o homem tinha 68 iPhones cuidadosamente colados no corpo, sub sua vestimenta.

A suspeita das autoridades é que o homem tentava vender os aparelhos no mercado negro, onde poderia obter um alto preço pelos dispositivos.

