Homem espanca mulher por não achar que ela valia o "preço" do encontro

Um homem foi preso acusado de espancar uma mulher com socos após o primeiro encontro deles, no Hude Loung, um bar nobre localizado em Buckhead, na Georgia (EUA).

De acordo com o The Sun, o motivo da violência seria porque a conta do estabelecimento saiu muito cara e a vítima, Brittany Correri não valia tudo isso.

Brittany conheceu Benjamin Fancher pelo aplicativo de relacionamento Hinge. Eles decidiram sair juntos na quarta-feira passada (11), para beber. De acordo com a jovem, o encontro estava indo bem, e Fancher parecia interessado nela, até que o casal retornou para o carro. Dentro do veículo, o homem passou a espancar Brittany.

“Ele começou a bater na minha cabeça e em toda a parte – na minha testa, na minha têmpora, bochechas, maxilar, garganta, braços, costas. Ele ficava dizendo que o encontro saiu muito caro e que eu não valia aquilo tudo”, relatou a jovem.

Após a série de pancadas, Fancher teria sacado uma arma e retirado a mulher pelos cabelos do carro. Ele a deixou na rua e fugiu em uma BMW.

De acordo com o advogado de Correri, Michael Sterling, uma mulher que leu a história na internet notificou a polícia o local também se encontraria com Fancher. Após a prisão de Fancher, Correri usou as redes sociais para agradecer a todos pela ajuda.

