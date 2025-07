Homem invade pista e morre sugado por motor de avião em Milão

Um homem morreu na manhã desta terça-feira (8), ao ser sugado pela força do motor de um avião que decolava no aeroporto de Milão, no norte da Itália a caminho das Astúrias, noroeste da Espanha.

O jornal Corriere della Sera noticiou que autoridades aeroportuárias disseram que o indivíduo correu para a pista enquanto o avião se preparava para decolar e foi sugado para dentro do motor.

As autoridades investigam como a vítima teve acesso à pista vindo de fora do aeroporto. Após um atraso temporário devido ao ocorrido, os voos foram retomados do centro de trânsito nesta terça-feira ao meio-dia, horário local, segundo o aeroporto.

