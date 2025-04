Homem joga carro contra multidão durante festival no Canadá e mata 11

Um homem, dirigindo um carro preto, avançou contra dezenas de pessoas durante um festival da comunidade filipina em Vancouver, no Canadá, na noite deste sábado (26), matando 11 durante o ataque.

O homem jogou o seu veículo contra bancas de comida do festival Lapu Lapu, conhecido por atrair multidões.

O ataque aconteceu às 20h no horário local (23h no horário de Mato Grosso do Sul), na zona de Sunset on Fraser. A polícia local informou que outras 20 pessoas ficaram feridas durante o ataque.

Em coletiva de imprensa após o incidente, a polícia local informou que o suspeito, de 30 anos, tem antecedentes criminais. Segundo o jornal Vancouver Sun, o homem tem problemas mentais e, quando estava sendo interrogado, pediu “desculpa” às pessoas que assistiam à cena, além de pedir que não fosse filmado.

As autoridades policiais já excluíram a possibilidade de o caso ser ligado ao terrorismo.

