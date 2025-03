Homem morre ao ser atacado por abelhas a caminho do cemitério para 'visitar' a mãe

Luis Alberto Ferreyra, de 65 anos, morreu carbonizado após ser atacado por abelhas enquanto dirigia. O caso aconteceu durante a tarde de sábado (15), na cidade de Santiago del Estero, na Argentina.

Conforme as informações de sites locais, o homem estava indo para o cemitério visitar a mãe. Porém, durante o trajeto ele acabou sendo atacado por um enxame de abelhas, que entraram no veículo porque as janelas estavam abertas.

No meio do desespero, por conta das picadas, ele acabou perdendo o controle de direção e colidindo violentamente contra uma árvore. O carro então começou a pegar fogo e o idoso morreu carbonizado, pois ficou preso no veículo.

Uma equipe da polícia chegou ao local minutos após o acidente, mas o carro já estava completamente em chamas.

O fogo foi controlado e os restos mortais de Luis Alberto foram retirados ainda no sábado (15). A principal suspeita é que ele tenha sofrido uma reação alérgica após as ferroadas.

