Homem morre após invadir pista de aeroporto e entrar em motor de avião nos EUA

Um homem, de 30 anos, morreu na noite desta segunda-feira (1º) após invadir a pista do Aeroporto Internacional de Salt Lake City, nos Estados Unidos, e entrar no motor de uma aeronave.

Segundo informações da mídia local, o gerente de uma das lojas localizadas no aeroporto foi o responsável por entrar em contato com o centro de controle do local, informando a presença de um passageiro na área restrita do terminal.

Logo após o alerta, policiais foram até o local e iniciaram as buscas pelo passageiro, que foi encontrado, desacordado, dentro do motor de uma aeronave, que carregava 95 passageiros e tinha como destino final São Francisco. Investigadores apontaram que o homem invadiu a pista através de uma saída de emergência.

Apesar das tentativas de reanimar o homem, ele não resistiu e morreu no local.

Uma investigação preliminar mostrou que os motores da aeronave não estavam funcionando no momento do incidente. Ainda não se sabe a causa da morte.

A Administração de Segurança de Transporte (TSA), responsável pela segurança de sistemas de transporte nos Estados Unidos, trabalha ao lado das autoridades na investigação do ocorrido.

