Homem morre após se trancar em freezer enquanto fugia da polícia

O norte-americano Brandon Lee Buschman foi encontrado morto dentro de um freezer, na cidade de Gilbert, no estado de Minnesota, nos Estados Unidos, após entrar no refrigerador enquanto fugia da polícia.

O corpo de Brandon foi encontrado pela polícia no dia 26 de junho, porém, o caso só foi divulgado pela polícia estadunidense na última semana.

Segundo informações das autoridades, Brandon tinha um mandado de prisão em aberto, e ao notar a presença da polícia, entrou em fuga, invadindo uma residência abandonada e se escondendo dentro de um freezer.

"As pessoas revelaram que Buschman foi visto pela última vez fugindo devido a uma possível presença policial perto da residência", explicou o chefe de polícia de Gilbert, Ty Techar, em entrevista ao Yahoo News.

O freezer, no entanto, era um modelo mais antigo, e tinha um mecanismo de travamento na parte externa, fazendo com que o homem não conseguisse abri-lo por dentro. "As evidências na cena indicam que Buschman entrou no freezer por conta própria", afirmou nota da polícia.

Uma autopsia foi realizada, e não foram identificadas evidências de trauma ou lesão no corpo de Buschman.

