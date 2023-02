Homem perde guarda da filha após deixar Alexa de "babá" enquanto ia ao bar

Um homem de 30 anos, morador do País de Gales, acabou perdendo a guarda de sua filha depois de deixa-la sozinha em casa para poder ir ao bar enquanto uma Alexa, a assistente virtual da Amazon, servia de “babá” para a criança.

Segundo a polícia local, o caso de negligência só foi descoberto após o homem ser preso por ter estrangulado sua namorada, quando ele informou aos policiais que deixou a criança sob os cuidados eletrônicos do aparelho.

Segundo o promotor Stephen Davis, o homem estaria no apartamento, junto de sua filha e sua namorada, quando resolveu sair com a companheira para beber em um bar.

“Eles foram a vários bares, e ela diz que não consegue se lembrar de nada até que ele a estrangulou. Ela não se lembra de como chegou em casa”, comentou.

Quando o casal voltou para o apartamento, os vizinhos chamaram a polícia após ouvirem gritos de uma briga do casal. “A polícia foi chamada e notaram marcas em seu pescoço. Ela disse que a criança havia sido deixada em casa por um curto período de tempo”, afirmou.

Em depoimento à polícia, o homem admitiu que usou a Alexa para vigiar a criança enquanto bebia.

“Ele disse que havia deixado a filha em casa, mas tinha um aplicativo de câmera da Alexa em seu telefone para monitorar o ronco dela”, explicou o promotor.

Com a confissão, o homem perdeu a guarda da filha e foi condenado a 12 meses de prisão.

