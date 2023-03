Homem perde parte do rosto depois de ser infectado por fungo pÃ³s Covid

Um homem iraniano de 37 anos acabou perdendo parte de seu rosto após ser infectado por um fungo carnívoro durante um período de baixa imunidade causada por uma infecção de Covid.

O caso aconteceu em 2019, mas só foi relatado nesta semana no Journal of Medical Cases, onde os pesquisadores detalharam que o paciente ficou internado com um quadro de diabetes após ter seu sistema imunológico comprometido por um caso de Covid.

Após a internação e receber alta da doença, o paciente começou a perceber os dentes moles e as gengivas infeccionadas. Em uma primeira consulta, um médico prescreveu antibióticos ao homem, porém, eles não tiveram efeito.

O paciente chegou até mesmo a ir em um hospital, onde foi diagnosticado com um caso de sinusite. Não satisfeito com os diagnósticos, ele foi até um especialista em infecções gengivais, onde descobriu que havia sido infectado por um fungo carnívoro muito agressivo, que causa uma condição chamada mucormicose.

A doença é causada por um tipo de mofo presente no solo, que quando inalado por pacientes com baixa imunidade, ataca os pulmões e se espalha pela face e pelo cérebro do hospedeiro, podendo levar à morte.

No caso do paciente, o fungo já havia atingido os ossos da face do homem, incluindo sua boca e cavidades nasais.

Devido a infecção, 12 dentes e outros ossos da face foram removidos para evitar que a infecção se alastrasse por seu corpo. Além do procedimento, ele foi tratado com medicamento antifúngicos e se curou sem sintomas de reinfecção.

