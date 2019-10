Homem rouba ambulância e atropela bebês e idosos durante fuga

Da redação, com informações do Uol

Um homem de aproximadamente 30 anos, que não teve a identidade revelada, roubou uma ambulância nesta terça-feira (22) e, durante a fuga, atropelou uma família que levava dois bebês gêmeos de sete meses, em Oslo, na Noruega.

De acordo com as informações do site Uol, a equipe de resgate atendia a uma ocorrência de trânsito quando teve a ambulância invadida e levada. Um carro, que se chocou com a ambulância em fuga, capotou, um casal de idosos também foi atingido na rua.

Outra ambulância saiu em perseguição e conseguiu parar o veiculo roubado, ao se chocar contra ele. Em seguida, a viatura roubada perdeu o controle e bateu em um prédio.

Com a chegada da polícia houve troca de tiros, o suspeito foi preso, com ferimentos superficiais, segundo os agentes.

A polícia local procura uma mulher que teria participado do roubo. Ela foi descrita como branca, de cabelo castanho claro, estava usando jaqueta preta e parecia está sob efeito de entorpecentes, a investigação está em fase inicial. As vítimas foram encaminhadas para uma unidade de saúde.

