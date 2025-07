Homem será indenizado em R$ 70 mil após ser flagrado nu pelo carro do Google Maps

O Google foi condenado a indenizar um morador de Bragado, na Argentina, em cerca de US$ 12,5 mil (R$ 69 mil) após ele ser flagrado nu por uma câmera do Google Street View no quintal de sua casa.

Um carro do Google estava mapeando a cidade, que fica a 210 km de Buenos Aires, quando passou na frente do imóvel do homem, segundo o g1.

Por conta do ângulo da câmera, localizada no teto do veículo, foi possível ver além da fachada da casa, mostrando o quintal onde o morador estava sem roupas. O Street View costuma desfocar rostos, mas, neste caso, o homem apareceu de costas.

O homem soube da existência da foto quando foi ela divulgada pela imprensa local e replicada nas redes sociais. Ele relatou que se sentiu humilhado, a ponto de se isolar em casa.

Segundo a denúncia, mesmo sem mostrar o rosto, a imagem permitia a identificação do homem por causa da casa, gerando piadas entre seus vizinhos e colegas de trabalho.

A Justiça reconheceu a violação do direito à imagem e à privacidade e determinou a indenização de 16 milhões de pesos (cerca de US$ 12.500, ou R$ 69 mil) como reparação pelos danos à dignidade.

A condenação foi confirmada pela Câmara Nacional de Apelações, que rejeitou os recursos do Google Argentina e Google Inc.

A Justiça reconheceu que a empresa possui licenças para fazer os registros, mas mandou que ela excluísse a imagem porque "ninguém quer aparecer aos olhos do universo tal como Deus o enviou ao mundo", conforme diz a decisão.

