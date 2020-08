Homem tem pena de morte por estuprar e matar criança de 10 anos nos E.U.A

Sarah Chaves, com informações do IG Último Segundo

Keith Nelson de 45 anos preso desde 1999 por sequestar, estuprar, matar e desovar o corpo de uma garota de 10 anos no Kansas, nos Estados Unidos deve ter a data da execução anunciada pela Justiça nas próximas semanas.

A Justiça norte-americana tinha estabelecido inicialmente a data para a execução do autor nesta sexta-feira (28), mas uma apelação da defesa do criminoso afirmando que a droga administrada na execução causaria dor antes da morte dele fez com que o prazo fosse adiado.

Segundo o site IG Último Segundo, o canal norte americano CNN informou que agora a defesa de Nelson tenta agora esgotar os recursos para adiar a morte do estuprador, porém, mesmo que a apelação dele vá à Suprema Corte norte-americana, ela deve ser aprovada, assim como outras três execuções realizadas no país nos últimos meses.

Crime

Pamela Butler, tinha 10 anos na época, e caminhava do mercado para casa, após comprar biscoitos, e a luz do dia, foi raptada por Keith no meio da rua.

A polícia chegoy até o autor porque testemunhas anotaram a placa do carro no qual ele estava. As investigações mostraram que antes do crime, Keith tinha contado a colegas que faria um assassinato do tipo, já que voltaria para a cadeia por outros delitos cometido.

