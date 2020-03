Homens burlam ordem de isolamento para ir em orgia

Sarah Chaves, com informações do O DIA

Oito homens foram presos pela polícia, na última sexta-feira (20), após organizar uma orgia com drogas durante a ordem de isolamento por conta do novo coronavírus, em Barcelona.

Segundo o site, O DIA, uma das pessoas convidadas para participar denunciou o encontro, que estava previsto para reunir de 20 a 30 pessoas. Quando a polícia chegou ao local, antes do evento começar, os oito homens organizadores já estavam lá.

Além do alto consumo de drogas no local, os autores também foram presos por crime contra a saúde pública. Um deles estaria com febre e tosse quando foi detido, e foi obrigado a passar por exame para confirmar se estava com o Covid-19, porém o teste descartou a possibilidade de contaminação pelo vírus.

