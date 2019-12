Hospital manda recém-nascidos para casa em meias de Natal

Priscilla Porangaba, com informações do Razões para Acreditar

Há pelo menos 50 anos, o Hospital Methodist Children’s, no Texas (EUA), tem a tradição de mandar os bebês recém-nascidos do mês de dezembro para casa em meias do Papai Noel.

As peças são confeccionadas à mão por um grupo de voluntários chamado "Bluebirds of Methodist Hospital", que também produzem gorrinhos para finalizar o visual natalino dos bebês.

Muitas mamães grávidas que carregam a expectativa de que seus pequenos nasçam em dezembro fazem todo o acompanhamento pré-natal no hospital para que a tradição passe adiante com seus filhos.

De acordo com os voluntários da Bluebirds of Methodist, muitos pais ficam tão felizes com as meias que as guardam de recordação, utilizando-as no Natal para enchê-las de presentes nos anos posteriores.

Para a mamãe Janie Lara, o gesto do hospital foi tão significativo que, quase duas décadas depois, ainda é relembrado. “Minha bebê chegou em casa há 18 anos em uma meia de Natal. Eu não, mas meu aniversário é no dia 24 de dezembro”, escreveu ela em uma publicação do Facebook.

