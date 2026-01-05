Menu
Identificadas as 40 vítimas de incêndio na Suiça

O acidente aconteceu dentro do bar Le Constellation, que integra o complexo do resort de esqui de Crans-Montana.

05 janeiro 2026 - 17h37Taynara Menezes
Entre os 119 feridos, seis ainda não foram identificadosEntre os 119 feridos, seis ainda não foram identificados   (Foto: Reprodução)

As 40 pessoas que morreram no incêndio num bar em Crans-Montana, Suíça, na noite de Ano Novo, já foram todas identificadas, anunciou a polícia do cantão do Valais. O incêndio começou por volta de 1h30 no horário local (20h30 de quarta-feira pelo horário de Brasília) dentro do bar Le Constellation, que integra o complexo do resort de esqui de Crans-Montana.

Entre as vítimas estão 21 suíços, nove franceses (incluindo um franco-suíço), uma pessoa com tripla nacionalidade França/Israel/Reino Unido, seis italianos (incluindo um italo-emiradense), uma belga, uma portuguesa, um romeno e um turco. As idades variam entre 14 e 39 anos, sendo 21 menores.

O Governo português confirmou a morte da cidadã Fany Pinheiro Magalhães e expressou condolências à família, que também foram apresentadas pelas autoridades suíças. Entre os 119 feridos, seis ainda não foram identificados, enquanto 35, com queimaduras graves, tiveram de ser transferidos para hospitais em França, Bélgica, Alemanha e Itália.

