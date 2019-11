Idosa fisiculturista quebra mesa na cabeça de ladrão para se defender

Sarah Chaves, com informações do Uol

Polícia Ladrão invade casa e tenta roubo com facão

Quando a polícia chegou para prende ro criminoso, todo o trabalho duro já tinha sido feito por Murphy. "Os oficiais ficaram impressionados com a história, e queriam tirar selfies comigo", brincou.

Em entrevista à emissora local WHAM, Willie Murphy relatou que estava se preparando para dormir quando ouviu batidas na porta da casa e logo ligou para a polícia. "Ele estava esmurrando a minha porta e dizendo: 'Estou doente, estou doente, me deixe entrar'", disse. "Então eu ouvi um barulho muito mais alto, e pensei: 'O que diabos aconteceu?'. Ele arrombou a minha porta e entrou", relatou ela.

A idosa Willie Murphy, 82 anos, usou uma mesa para se defender de um assaltante que fez a escolha errada em invadir a casa da fisiculturista premiada, em Rochester no interior de NovaYork.

