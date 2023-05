Idosinho: Cachorro mais velho do mundo completa 31 anos

O cachorro, conhecido por muitos como o melhor amigo do ser humano, tem uma expectativa de vida média que varia de 7 a 18 anos dependendo do porte do animal. No entanto, o cãozinho conhecido como Bobi superou, e muito, as expectativas, e completou nesta quinta-feira (11) seus 31 anos de vida.

Nascido em 11 de maio de 1992, Bobi vive na área rural de Conqueiros, na cidade de Leiria, em Portugal, e é o fiel companheiro de Leonel Costa, seu tutor de 38 anos.

Segundo Leonel, seu amigo peludo é um Rafeiro do Alentejo, uma raça portuguesa que tem uma média de vida de 12 a 14 anos, e o ganhou aos 8 anos.

Na época, a ninhada de Bobi foi sacrificada pelos pais do português, já que eles não teriam como criar os filhotes.

“Na época, era considerado normal pelas pessoas mais velhas que não podiam ter mais pets em casa enterrá-los em um buraco para que eles não sobrevivessem”, explicou.

Leonel e seu irmão então esconderam o filhote, e quando os pais descobriram, cederam e aceitaram o animalzinho como parte da família.

A idade do animal foi comprovada por meio dos registros veterinários que a família de Bobi guarda desde quando ele ainda era um filhote.

