Idoso é encontrado mumificado após filha guardar corpo do pai por 15 anos

A polícia da cidade de Oeiras, em Portugal, acabou descobrindo que uma mulher guardou o corpo do próprio pai por cerca de 15 anos em cima de uma cama, dentro de um dos cômodos do apartamento que ela morava.

O cadáver do idoso, em estado de mumificação, foi encontrado após a mulher, de cerca de 50 anos, também falecer.

Segundo informações do Correio da Manhã, a polícia estimou que a mulher havia morrido há pelo menos um mês, mas só foi descoberta após vizinhos reclamarem do mau cheiro que estava sendo exalado do apartamento.

O idoso, que tem idade estimada de 80 anos, estava deitado em cima de uma cama, usando pijamas. De acordo com a imprensa local, a mulher usava desinfetante para disfarçar o cheiro da decomposição do corpo do pai.

Segundo vizinhos, o homem não era avistado por conhecidos desde 2005.

Os cadáveres foram encaminhados à autópsia e o caso será investigado.

