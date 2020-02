Imagens- Cão nasce com um olho no meio da cabeça

Priscilla Porangaba, com informações do Mundo

Um filhote de cachorro está chamando atenção na cidade de Chachoengsao, na Tailândia. O pequeno nasceu, no último domingo (2), com apenas um olho no meio da testa e três orelhas. O animal também não tem o focinho e possui apenas uma espécie de lábio.

O caso chamou a atenção de vizinhos na região e o filhote passou a ser chamado de Minion Kevin, uma homenagem ao filme pela semelhança com o personagem. Muitos acreditam que o cachorro seja um sinal de sorte e passaram a usar a data do nascimento para a loteria.

O filhote aparenta ter boa saúde e ainda não é possível saber se enxerga com o único olho. Ele está sendo alimentado direto na mamadeira e não apresenta dificuldades.

O outro irmão da ninhada não apresenta nenhuma anomalia. O tutor, Somjai Phummaman, conta que a família ficou surpresa, mas também estavam todos encantados com a novidade. “Desejamos que ele sobreviva, mesmo que tenha uma deformidade. Queremos mantê-lo como animal de estimação até que ele cresça”, disse.

Deixe seu Comentário

Leia Também