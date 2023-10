Incêndio em boate da Espanha deixa ao menos 9 mortos

Pelo menos 9 pessoas morreram em um incêndio que atingiu uma boate na cidade de Múrcia, na Espanha. A tragédia ocorreu na madrugada deste domingo (1º). Quatro pessoas foram encaminhadas a um hospital devido a inalação da fumaça.

Imagens divulgadas pelos Bombeiros de Murcia mostram o interior da boate Teatre, localizada no sudeste do país, em chamas, com os cômodos e o telhado destruídos. Equipes de resgate ainda estão no local fazendo buscas por pessoas desaparecidas após o incêndio.

As autoridades trabalham para descobrir o que causou o início do fogo, segundo afirmou o prefeito de Múrcia, José Ballesta, no X (antigo Twitter).

Ballesta declarou três dias de luto pelos feridos na cidade. “Estamos arrasados”, disse o prefeito ao canal de TV espanhol 24h.

