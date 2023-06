Incêndio no Canadá cobre todo o país com fumaça tóxica

O Canadá amanheceu na quarta-feira quase totalmente coberto por uma nuvem cinza após as florestas do leste do país registrarem mais de 400 focos de incêndio. Até o momento, 3,8 milhões de hectares foram destruídos, área 15 vezes maior do que o esperado para o período. A fumaça tóxica, proveniente do fogo, também atinge metade do território dos Estados Unidos, incluindo a capital Washington. De acordo com especialistas, o cenário representa um enorme risco à saúde pública e as suas consequências para o meio ambiente podem perdurar por décadas.

Segundo a Agência de Proteção Ambiental americana (EPA, na sigla em inglês), mais de 100 milhões de pessoas estão sob alerta nos EUA pela qualidade insalubre do ar. Aeroportos cancelaram e atrasarem voos, escolas proibiram atividades ao ar livre e partidas esportivas foram suspensas em diversas partes do país. Em Nova York, que na noite de terça-feira registrou o pior índice de qualidade do ar do mundo, o governo anunciou que distribuirá um milhão de máscaras do modelo N95 para a população. Fumaça deve se dissipar até sexta-feira nos EUA, segundo especialistas.

De acordo com as autoridades canadenses, há 414 focos de incêndio ativos no momento, 239 fora de controle. A região mais afetada é Québec, que tem mais de 150 áreas em chamas. O fogo já se alastrou por um território maior que o estado do Mato Grosso do Sul e forçou o deslocamento de mais de 20 mil pessoas. O primeiro-ministro do país, Justin Trudeau, classificou a situação como "aterrorizante" durante uma coletiva de imprensa em Otava nesta quarta-feira.

‘’As nossas previsões indicam que este verão pode ser uma temporada de incêndios particularmente severa’’ alertou Trudeau, que procurou tranquilizar a população afirmando que há um "plano de contingência" caso a situação se agrave nos próximos meses.

Apesar de ser apenas o início da temporada de queimadas no Canadá, cujo auge ocorre nos meses de julho e agosto, o número alarmante de incêndios tem preocupado as autoridades. Nos seis primeiros meses do ano, o país já registrou o quarto maior volume de incêndios desta década. Segundo o Ministério de Recursos Naturais canadense, o número de hectares queimados apenas em 2023 é 14 vezes a média vista nos últimos dez anos.

A fumaça desses incêndios carrega diversos materiais particulados e substâncias irritantes para as vias respiratórias, como aerossóis, gás carbônico e dióxido de nitrogênio, o que faz com que sua inalação seja prejudicial à saúde humana, explica Algranti. Segundo o especialista, o que normalmente acontece nessas ocasiões é um aumento de queixas em pacientes com problemas respiratórios como asma, mas também um aumento do número de infecções respiratórias nos grupos mais frágeis, que são as crianças e os idosos, e quadros de bronquite aguda e doenças pulmonares.

