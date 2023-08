Indiano bate recorde de maior número de nozes quebras com a cabeça; assista

O indiano Naveen Kumar, de 27 anos, acabou batendo o recorde mundial de maior número de nozes quebradas com a cabeça em um minuto, recuperando o título que havia perdido e voltando para o Guinness World Record.

Com 273 nozes quebradas em um minuto, Naveen superou Muhammad Rashid, detentor do recorde anterior, de 254.

Há dez anos os dois “batalham” para estabelecer quem será o detentor final do recorde mundial.

Em 2014, Muhammad foi o primeiro a alcançar a marca, com 150 nozes quebradas, aumentando em 2016 o número para 181.

Foi no ano seguinte, em 2017, que Kumar entrou na disputa, conseguindo atingir o recorde de 217 nozes quebradas em 2017 após treino e ajuda do instrutor de artes marciais Prabhakar Reddy.

Confira o vídeo:

New record: The most walnuts cracked with the head in one minute - 273 achieved by Naveen Kumar S pic.twitter.com/dUHBuM0jQj