Influenciadora vegana morre após seguir dieta somente com frutas cruas

A influenciadora vegana Zhanna Samsonova, de 39 anos, acabou morrendo “de fome e exaustão” após passar quatro anos seguindo uma rigorosa dieta em que ela se alimentava apenas de frutas cruas, brotos de sementes de girassol, sucos e smoothies.

Nascida na Rússia, a influenciadora era conhecida na comunidade vegana por seu apoio à uma dieta à base de alimentos naturais crus, compartilhando sua rotina com o regime alimentar nas redes sociais.

Segundo relato de amigos próximo de Zhanna ao portal The New York Post, a mulher faleceu no sábado (27/7) em conta de extrema fraqueza causada pela sua alimentação. Apesar disso, a causa oficial da morte ainda não foi divulgada.

“Alguns meses atrás, no Sri Lanka, ela já parecia exausta, com as pernas inchadas e vazando linfa”, afirmou um amigo, que não quis se identificar, ao portal Newsflash.

A família de Zhanna agora tenta levar o corpo da influenciadora de volta à Rússia, onde deseja que ela seja enterrada.

