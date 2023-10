Inquilina indesejada: Médicos encontram aranha viva dentro do ouvido de paciente

Uma mulher de 64 anos, moradora de Taiwan e que não teve sua identidade revelada, acabou pega de surpresa ao descobrir uma pequena aranha “inquilina” morando dentro de seu ouvido.

O caso foi publicado no último sábado (21) na revista médica New England Journal of Medicine. Na publicação, é revelado que os primeiros sinais da presença do aracnídeo surgiram quando a mulher sentiu algo de movendo dentro de sua cabeça.

Porém, foram somente quatro dias depois, quando ela começou a escutar cliques e movimentos mais intensos, que ela foi procurar ajuda médica.

Foi então que, durante a consulta, os médicos encontraram uma pequena aranha dentro do canal auditivo da paciente.

“Ela não sentiu dor porque o aracnídeo era muito pequeno. Tinha apenas 2 ou 3 milímetros”, explicou o coautor da publicação, o médico Tengchin Wang.

No período de tempo que a aranha viveu dentro do ouvido da mulher, ela conseguiu trocar de exoesqueleto, algo que foi relatado por Wang como sendo a primeira vez que ele já viu algo assim acontecer.

Confira o vídeo do aracnídeo dentro do ouvido da mulher:

