Integrante doa produção de Emily em Paris morre durante filmagens

O diretor-assistente Diego Borella, de 47 anos, morreu durante as filmagens da 5ª temporada de Emily em Paris, da Netflix, em Veneza, na Itália, na última sexta-feira (22). As informações são do jornal italiano La Repubblica.

De acordo com a publicação, Borella passou mal enquanto gravava a cena final e foi declarado morto após tentativas de reanimação feitas pela equipe médica. Embora a causa do falecimento ainda não tenha sido confirmada, suspeita-se de uma parada cardíaca.

Natural de Veneza, Borella também trabalhou na série italiana DOC - Uma Nova Vida, disponível na Prime Video, e estudou em Roma, Londres e Nova York. As gravações de Emily em Paris, que estavam previstas para seguir em Veneza, foram interrompidas temporariamente. A 5ª temporada da série tem estreia marcada para 18 de dezembro na Netflix.

Até o momento, a Netflix não se pronunciou sobre o incidente, apesar dos esforços da CNN para obter uma declaração.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também