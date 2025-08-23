Menu
Integrante doa produção de Emily em Paris morre durante filmagens

De acordo com o jornal italiano La Repubblica, Diego Borella passou mal enquanto gravava a cena final e foi declarado

23 agosto 2025 - 18h51Sarah Chaves
Divulgação/NetflixDivulgação/Netflix  

O diretor-assistente Diego Borella, de 47 anos, morreu durante as filmagens da 5ª temporada de Emily em Paris, da Netflix, em Veneza, na Itália, na última sexta-feira (22). As informações são do jornal italiano La Repubblica.

De acordo com a publicação, Borella passou mal enquanto gravava a cena final e foi declarado morto após tentativas de reanimação feitas pela equipe médica. Embora a causa do falecimento ainda não tenha sido confirmada, suspeita-se de uma parada cardíaca.

Natural de Veneza, Borella também trabalhou na série italiana DOC - Uma Nova Vida, disponível na Prime Video, e estudou em Roma, Londres e Nova York. As gravações de Emily em Paris, que estavam previstas para seguir em Veneza, foram interrompidas temporariamente. A 5ª temporada da série tem estreia marcada para 18 de dezembro na Netflix.

Até o momento, a Netflix não se pronunciou sobre o incidente, apesar dos esforços da CNN para obter uma declaração.

